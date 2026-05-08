『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』と診断され、緊急手術を受けたシンガー・ソングライターのアンジェラ･アキさんが7日、自身のインスタグラムを更新。手術にいたるまでの経緯や、現在の病状を明かしました。

アンジェラさんについては同日、所属レコード会社の公式サイトを通じて『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』と診断され緊急手術を受けたことや、術後に『被包化胸水』を併発し、医師の判断により全国ツアーの一部公演が延期・中止となることが発表されていました。

そして、アンジェラさんは自身のインスタグラムを更新し、「4/25から激痛が始まり、最初は食中毒と診断されそのまま数日我慢していたら耐えられなくなり救急搬送された時には盲腸が破裂していました」と説明。

続けて、「そこから緊急手術。腹膜炎に進行したけどなんとか無事に処置してもらい、数日入院していましたが、突然息をするのが困難になり、（正確には呼吸する度にナイフで刺されるような痛みを伴う状態で）胸膜炎と言われ、胸水が溜まっているのがわかりました」とつづり、「しかも少し厄介なタイプな胸水で、針を刺しても抜けず、胸腔に管（ドレーン）を数日入れて、薬を流し込み（この痛みは何にも例えられない激痛）胸水を少しずつ排出していきました」と明かしました。

現在の病状については「まだ入院しているけど、お腹も肺もだいぶ落ち着いてきて、回復に向かっています」としつつ、「この13日間、自分の限界を超える痛みを耐えてきたせいか、まだ体がショック状態です」と説明しました。

そして、ファンに向けて「ツアーの頭3本をキャンセルしないといけなくなり本当にごめんなさい。でも、自分の体としっかり向き合いながら、必ず回復してこのツアーをやるので会場でみんなに会えるのを楽しみにしています」とコメントしました。