【総重量810g、1595kcal】セブン‐イレブン冷凍食品史上“最大級”ボリューム 「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」発売

セブン‐イレブン･ジャパンは、冷凍食品としては同社史上最大級ボリュームの「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」を、5月12日から全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。価格は798円(税込861.84円)。

総重量約810g、1595kcalの大容量商品で、極太の“ワシワシ麺”と、背脂とにんにくを効かせた濃厚スープが特徴。解凍不要で、凍ったまま鍋に入れて約10分加熱するだけで調理できる。

〈セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン〉

冷凍食品では再現が難しいという極太麺を採用し、モチモチとした食感と小麦の風味を追求。濃厚なニンニク背脂スープと絡み合うことで、専門店のような食べ応えを実現したという。

スープは、背脂のコクとにんにくのパンチを効かせた濃厚仕様。麺･スープ･具材を一体化したオールインワンタイプで、水やスープを追加する必要はなく、鍋にそのまま入れて調理できる。

別売りの「もやし」や「五目野菜炒めセット」などを加えることで、好みに合わせたアレンジも楽しめるとしている。

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〈商品概要〉

商品名:セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン

価格:798円(税込861.84円)

発売日:5月12日より順次

販売エリア:全国

調理例（もやしは別売り）