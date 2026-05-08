aespa（エスパ）のKARINA（カリナ、26）が、ちょっとしたミスをファンに報告し、笑いを取った。韓国メディアが報じた。

4日に米国ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたメットガラに出演した。世界最大級のファッション・チャリティーイベントで、韓服（韓国の伝統衣装）のシルエットを現代的に表現したホワイトサテンのドレスにブラックケープを合わせ、独特のスタイルを披露した。

その舞台裏写真などを6日に、自身のインスタグラムに投稿した。掲載した14枚の写真も注目されたが、最も関心が寄せられたのは、写真とともに書いた文書だった。「押し間違えて掲示物を削除したとしたら、信じられますか？」との投稿とともに、最後の写真は目をつぶった泣き顔ショットをアップした。

わざと泣いているようなシチュエーションで、「それでもかわいい」「お姫様は何をしてもお姫様」「女神だね」「天使も間違えることがある」などの書き込みが続いた。

韓国メディアのマイデーリーは8日「ミスで削除…かわいい言い訳」の見出しで「かわいいハプニングでファンの笑いを誘った。自然なコミュニケーションと率直な弁明が加わり、ファンから好感を得た」と報じた。