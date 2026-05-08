着なくなった服を押しこんだクローゼット、本がぎっしり詰まった本棚、使わないお皿だらけの食器棚……。モノで溢れた家にうんざり、という読者も多いのでは。一方、これまでに7000人以上の受講生へアドバイスをしてきた人気整理収納アドバイザー・阿部静子さんは「こんな時代だからこそ、人生の折り返し地点を過ぎたら片づけたもの勝ち」と断言します。その阿部さんが50代以上に向けて、お手軽片づけ術を伝授！ 今回のテーマは「服の手放しどき」です。

【写真】筆者がこの春手放した服はコチラ

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迷ったら着てみて判断する

5月は衣替えの季節。

クローゼットを見直すのに、とてもよいタイミングです。

とはいえ、「いつか着るかも」と思って、なかなか手放せない服も多いのではないでしょうか。

そんな時におすすめしたいのが、“着てみて判断する”という方法です。

例えば、クローゼットの中で全然着ていない服を、実際に着て外に出てみる。

すると、「なんだか落ち着かない」と感じることがあります。

その違和感こそ、手放しのサインです。

頭で考えるよりも、実際に着てみることで、「今の自分に合っているか」がはっきりと見えてきます。

片づけ講座の受講生さんからも、「ショーウィンドウに映る自分を見て、なんか違うと思って手放しました」という体験談を何度も聞いています。

外出しないまでも、袖を通して鏡で見て、なんか違うと思ったら手放しのサインです。

「ワクワクしない」「気分が上がらない」

逆に、「結構いい感じ」と気付けば、今後出番が増えるので、タンスの肥やしにならずに済みます。



（写真：Adobe Photo Stock）

もっと簡単な方法として、まず“ワクワクしない服”を見直してみましょう。

・毛玉が目立つニット

・色がくすんできた服

・襟元や袖口が伸びているもの

こうした服は、着たときに気分が上がらないもの。まずはここから手放してみましょう。

さらに、

・1度も袖を通していない服

・「いつか着るかも」と思って何年も経っている服

も見直しどきです。

「〇年着ていない服は手放す」といった、自分なりの基準を決めると、判断がしやすくなります。

「服の賞味期限」を決める

10年前の服でも現役で着ていればOK。あくまで着ていない服です。

1年でも3年でも大丈夫。自分で「服の賞味期限」を決めることが大事です。

シニア世代は、10年着ていない服なら手放せそうという方も結構います。

自分の決めた「服の賞味期限」に従って着ていない服を手放しましょう。

また、思い出のある服については、無理に手放す必要はありません。

大切なのは、“すべて一度にやろうとしないこと”。

完璧にやろうとしなくて大丈夫。むしろ完璧じゃない方がいいのです。

引き出し1段だけ、小さく区切って進めることで、無理なく続けることができます。

また、クローゼットがいっぱいの方は、“まず1着手放す”ことから始めてみてください。

1着手放せれば、「もう少し減らしてもいいかも」という気持ちが自然と生まれてきます。

私もこれらの方法で着ない服をまとめて、先日リサイクルショップに持ち込みました。

ブランドの服ではないので買い取り額は少ないですが、リサイクルになり、そしてクローゼットがすっきり。

小さなストレスが減って…

服が減ると、クローゼットに余白が生まれ、本当に着たい服がすぐに見つかるようになります。

管理がぐっとラクになるでしょう。

それは、毎日の小さなストレスを減らし、自分らしい装いを楽しむことにもつながります。

衣替えはただ服を入れ替えるだけではなく、今の自分に合った暮らしを整えるチャンスです。小さな見直しを重ねながら、お気に入りに囲まれた、心地よいクローゼットをつくっていきましょう。

クローゼットを開けたとき、「まだ着られる」「いつか着るかも」と、手が止まることはだれでもあります。

無理に捨てるのではなく、自分が納得できる形で手放すこと。それが、心も暮らしも軽くしてくれます。

5月の衣替えの時期に試してみてくださいね。