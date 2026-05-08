「ひろーい！」鈴木奈々、自宅の寝室を大公開！ 「理想的過ぎる」「余計な物がなくて快適過ぎる」
タレントの鈴木奈々さんは5月3日、自身のInstagramを更新。自宅の寝室を公開しました。
【写真】鈴木奈々、モダンな寝室を大公開
続けて「ベッドは大塚家具でセールになってて買いました！ もう10年以上使ってます！ マットレスは新しく変えて、ニトリで買いました！」と、長年愛用している家具についても紹介しています。
ファンからは、「今度なぁちゃんのお家のルームツアーやってほしいです」「スッキリしてて、とても良い寝室ですね。こんな部屋、羨ましいです」「理想的過ぎる」「ホテルライクな感じで、いつも綺麗にしてて素敵〜」「めっちゃ素敵な寝室」「ひろーい！」「余計な物がなくて快適過ぎる」と、絶賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】鈴木奈々、モダンな寝室を大公開
「余計な物がなくて快適過ぎる」鈴木さんは「私の寝室です」とつづり、1枚の写真を投稿。落ち着いた雰囲気の寝室を披露しています。部屋全体がベージュやライトグレーの柔らかいトーンで統一され、白いベッドカバーとダークグレーのブランケットがアクセントになったシンプルで洗練された空間です。ホテルライクで居心地の良さを感じさせる寝室となっています。
ファンからは、「今度なぁちゃんのお家のルームツアーやってほしいです」「スッキリしてて、とても良い寝室ですね。こんな部屋、羨ましいです」「理想的過ぎる」「ホテルライクな感じで、いつも綺麗にしてて素敵〜」「めっちゃ素敵な寝室」「ひろーい！」「余計な物がなくて快適過ぎる」と、絶賛の声が相次ぎました。
サングラスショットを披露自身のInstagramでプライベートなどをたびたび公開している鈴木さん。4日の投稿では「七里ヶ浜のロンハーマンで、サングラス買いました めっちゃお気に入り」とつづり、サングラスを掛けた自撮りショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)