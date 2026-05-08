ホワイトハウスのレビット報道官がホワイトハウスでの記者会見で発言する様子＝8月/Andrew Harnik/Getty Images/FILE White House pre

（CNN）米ホワイトハウスのレビット報道官は7日、第2子となる女児ビビアナちゃんの出産を発表した。「完璧で健康そのもの」とつづっている。

レビット氏はインスタグラムへの投稿で「5月1日、『ビビ』ことビビアナが家族に加わり、私たちの心はたちまち愛であふれた」とコメント。

「娘は完璧で健康そのもの。お兄ちゃんも新しい妹との生活に喜びいっぱいでなじんでいる。私たちは生まれてきた子どもとの至福のひとときを一瞬一瞬、楽しんでいる」と言い添えた。

レビット氏と夫ニコラス・リッチオ氏の間にできた子どもは2人目になる。

出産まで1週間を切ったタイミングでレビット氏がホワイトハウス記者協会の夕食会に出席した際には、「オズ・メンタリスト」の通称で知られるエンターテイナー、オズ・パールマン氏が赤ちゃんの名前を当てようとする余興があった。パールマン氏が「ビビアン」という名前を推測して明かしたその時、出席者たちは銃を持った男が部屋への侵入を試みていることに気づいた。

レビット氏の産休中、閣僚たちは記者会見の代役を依頼されている。

5日には、ルビオ国務長官が記者会見室に初めて登場。ホワイトハウス高官の1人はルビオ氏を「天性の才能の持ち主」と評し、イランに関するメッセージを称賛した。

今後はバンス副大統領も登場するとみられている。この高官によると、ベッセント財務長官など「テレビ慣れした面々」が起用される可能性もあり、「もしかしたら大統領本人」が登場するかもしれないという。