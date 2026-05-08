関東地方はこのあと天気急変のおそれ　竜巻、激しい突風、ひょう、落雷、強い雨に注意

関東地方では８日昼過ぎから夜にかけて積乱雲が発生しやすい気象状態になり、天気が急変して、竜巻、激しい突風、ひょう、落雷、強い雨などに注意だ。空が怪しくなったら、建物の中に移動するなど安全確保に努めてほしい。

上空に寒気、大気アンバランスな状態

これから上空に寒気が入り、そのため大気がとてもアンバランスな状態になる。

風呂の追いだきを停止した後に、お風呂に入ると、浴槽の底の方から冷めてくる。これは温度が低い水は質量が重く、温かいお湯は質量が軽いため、温度が低い水が底の方へと沈むためだ。

大気では、上空に寒気が入り、地上付近（つまり大気の底）が高い気温であると、上が重たく、下が軽いというアンバランスな状態になる。これにより大気が上へ下へと大きく移動して入道雲（積乱雲）がもくもくと成長する。

5月に多い「ひょう被害」

５月は統計的にひょうが多い。積乱雲の上部では氷の粒になっており、夏場は落下しながら解けて雨になるが、この時期は解けずに落ちて来るため、ひょうになる。

積乱雲は夏場に多いため、夏の入り口である５月はひょうの被害が多い。農作物や農業用ハウス、自動車、カーポートなどのひょうの被害に注意してほしい。

執筆：三井 良浩（フジテレビ気象センター）