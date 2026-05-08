的場浩司をはじめ「ラーメンは硬めが好き」という出演者が多数を占める中、かまいたち濱家は「柔らかめがいい」と主張。さらに「硬めで頼むやつは馬鹿」「脊髄反射で“硬め”って言ってる」など、刺激的な発言を連発し……。

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ポテトはカリカリか、シナシナか。おかずは一品ずつ食べるか、ご飯と一緒に食べるか。食感や食べ方をめぐる話題で盛り上がる中、濱家が「ラーメンはどうですか？ ラーメンの麺」と切り出した。

的場が「俺は硬めだね」と言うと、ママタルトの大鶴肥満＆檜原洋平、かまいたち山内、ぼる塾の田辺智加も次々と硬めを支持。スタジオは“麺カタ派”が多数を占める展開となった。

そんな中、濱家だけは「普通もしくは柔らかめくらいが好き」とこだわりを明かし、さらに何かを言いかける。しかしすぐに口を閉ざすと、「的場さんいてるから、やめとくわ」と途中で言うのをやめてしまった。

そんな濱家に山内がすかさず「いつも通り言えよ」と促す。それでも言おうとしない濱家に代わり、山内は「“麺を硬めで頼むやつは馬鹿だ”ってずっと言ってるんですよ」と濱家の主張を暴露。濱家が気まずそうにうつむく中、的場は「うっそ！」と心外な表情を浮かべた。

濱家は「絶対、ちゃんと火が通ったほうが麺なんかうまいじゃないですか。小麦粉なんて。じゃあ硬めじゃないほうがよくないですか？」「脊髄反射で“硬め”って言ってない？」と勇気を出して持論を展開。一方の的場は「硬いラーメンの方が味と食感を楽しめる」と反論し、互いの嗜好が真っ向からぶつかる形に。

大鶴が「硬めのほうが麺にスープが絡む感じがする」と理由を補足するも、濱家は「柔らかいほうが絡むやん」と一蹴。議論は平行線をたどった。

そんな中、アイドルグループOCTPATHの栗田航兵が濱家側に回り「汁をいっぱい吸って栄養たっぷりの麺って感じがします」と援護射撃。とはいえ、そんなに説得力があるフォローではなかったようで、山内は「お前の味方、めっちゃ弱いやつやん」とバッサリ。これには濱家も大笑いしていた。

なお、濱家が的場の顔色を伺いつつも麺の硬さ論争で一歩も引かなかった様子は、5月6日に放送されたトークバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で紹介された。

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