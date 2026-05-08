アンガールズ田中卓志（50）が8日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。「ハンタウイルス」の集団感染が発生した客船で隔離措置やマスク着用がなかったことについて私見を述べた。

田中は「こういうニュースを見たら怖いなと思うし、今は未知な部分が多いから、だからこそ、船の中だけでもマスクを配ったりして、全員着けられる状態にしとくことも大事なのかなと思います。ちょっと何かあったときに、やっぱり防げたのに、ってことになりかねないので、飛行機とか船とか、準備しておいてもいいのかなと思いました」と私見を述べた。

厚生労働省は6日、大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染が発生し、3人が死亡したと報告された「ハンタウイルス」について、「国内で感染拡大するリスクは低いと考えられます」との見解を表明した。

ハンタウイルスはネズミなどの齧歯（げっし）類の一部が持つウイルスで、それらにかまれたり、排泄物に触れたり、排泄物を含んだほこりを吸い込んだりすることによって感染し、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群という2つの疾患を起こすとされる。ロイター通信などによると、クルーズ船ではオランダ人夫婦とドイツ人男性の3人の死亡が報告された。船内には日本人の乗客も1人いるとされている。