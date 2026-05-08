今回は、大事にしていたピアノを夫に勝手に売られたエピソードを紹介します。

数日間家を空け、帰宅すると…

「夫と付き合って半年で結婚しました。しかし結婚当初から、夫のモラハラ気味な言動に引っかかっていました。

結婚後はすぐに妊娠、出産したものの、夫は子どもに関心がなく、育児もほとんどやりません。そんなある日、祖母に子どもを見せに行くため、数日間家を空け、祖母の家に子どもと2人で行きました。

そして帰宅すると、家にあったはずの電子ピアノがなくなっていたんです。どうやら夫が勝手に売ってしまったようで、『あんなの邪魔なだけだろ？』と冷たく言われました。でも私は毎日ピアノを弾いていましたし、すごく大事にしていたんです。

怒りというより悲しみがこみ上げてきて、夫との離婚を考えるきっかけになりました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2023年12月）

▽ 大事にしていたピアノがなくなったこと自体もそうですが、何より自分に何の相談もなく勝手に売ったことがありえないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。