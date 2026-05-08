★人気テーマ・ベスト１０

１ 半導体

２ データセンター

３ 人工知能

４ ドローン

５ 半導体製造装置

６ フィジカルＡＩ

７ 宇宙開発関連

８ 蓄電池

９ レアアース

１０ 防衛



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ペロブスカイト太陽電池」が１１位にランクインしている。



経済産業省が４月１５日、ペロブスカイト太陽電池の開発・実証の拡充を支援するための２６～３０年度予算の上限額を従来から約２５０億円増やして１０５１億円に引き上げた。これをきっかけに改めて「ペロブスカイト太陽電池」への関心が高まっている。



ペロブスカイト太陽電池は、「ペロブスカイト」と呼ばれる結晶構造を応用して開発された次世代型の太陽電池。材料をフィルムなどに塗布・印刷して作ることができるため大量生産が可能で低コスト化が期待できるほか、折り曲げやゆがみに強く加工がしやすく軽量化も可能。また、主な原料であるヨウ素は日本の生産量が世界シェアの約３割を占めていることから経済安全保障面でもメリットがある。政府は、４０年までに２０００万キロワットの導入を目指しており、高市早苗政権が立ち上げた日本成長戦略会議は３月１０日、重点分野として掲げる１７の戦略分野のうち、具体的に投資を促進していくべき６１の「主要な製品・技術等」を提示したが、そのなかでも「ペロブスカイト太陽電池」など２７の「先行する製品・技術等」について、「官民投資ロードマップ」を提示している。



そのため、今後も折に触れ話題に上る可能性が高く、これが根強い人気につながっているもよう。この日の関連銘柄には目立った動きは少ないものの、国内メーカーとして初めてペロブスカイト太陽電池を販売した積水ソーラーフィルムを子会社に持つ積水化学工業<4204.T>や、シリコン太陽電池とペロブスカイト太陽電池を積層した「タンデム型ペロブスカイト太陽電池」の実証実験をさいたま市でスタートさせたカネカ<4118.T>、国内におけるヨウ素首位の伊勢化学工業<4107.T>などは引き続き注目が必要だ。



出所：MINKABU PRESS