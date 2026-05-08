ヒュルツェラー監督がブライトンとの契約延長に合意「待ち受ける未来にさらに大きな期待を抱いている」
ブライトンは7日、ファビアン・ヒュルツェラー監督と2029年6月までの契約延長で合意したことを発表した。
33歳のヒュルツェラー監督は2024-25シーズンからブライトンを率いていて、1年目は8位。今季は残り3節で8位に位置し、UEFAチャンピオンズリーグ出場の可能性も残っている。
ヒュルツェラー監督は契約延長に際して「このクラブで働き、この街で生活できることが大好きだ。新たな契約に合意できたことを大変嬉しく思う」と喜びを伝えた。続けて「これまでの成果を誇りに思うと同時に、これから待ち受ける未来にさらに大きな期待を抱いている」とコメントした。
トニー・ブルーム会長は「ここ数シーズンでクラブが成し遂げてきた進歩を継続させるとともに、明確なプレースタイルを確立してきた」と手腕を評価。そして「就任してからチームは粘り強さ、激しいプレー、ゲームコントロール力を示してきた。残り3試合で我々は素晴らしいフィニッシュを目指している」と伝えている。
33歳のヒュルツェラー監督は2024-25シーズンからブライトンを率いていて、1年目は8位。今季は残り3節で8位に位置し、UEFAチャンピオンズリーグ出場の可能性も残っている。
ヒュルツェラー監督は契約延長に際して「このクラブで働き、この街で生活できることが大好きだ。新たな契約に合意できたことを大変嬉しく思う」と喜びを伝えた。続けて「これまでの成果を誇りに思うと同時に、これから待ち受ける未来にさらに大きな期待を抱いている」とコメントした。
トニー・ブルーム会長は「ここ数シーズンでクラブが成し遂げてきた進歩を継続させるとともに、明確なプレースタイルを確立してきた」と手腕を評価。そして「就任してからチームは粘り強さ、激しいプレー、ゲームコントロール力を示してきた。残り3試合で我々は素晴らしいフィニッシュを目指している」と伝えている。