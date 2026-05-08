松本孝弘率いるTMGが新作リリース＆今秋ツアー開催発表！キーワードは“SAYONARA”

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2024年に20年ぶりに再始動したTMG（Tak Matsumoto Group）が再び結集し、2026年秋、新作のリリースとツアーを行うことが決定した。

■活動が最後となる可能性も示唆

1988年リリースの1stアルバム『Thousand Wave』から、2027年でソロデビュー40周年に入る松本孝弘と、エリック・マーティン（Vo/ex Mr. BIG）、ジャック・ブレイズ（B＆Vo/Night Ranger）、マット・ソーラム（Dr/ex Guns N’ Roses）からなるTMG。

彼らが今回掲げるキーワードは、“SAYONARA”。2026年の活動が最後となる可能性も示唆するキーワードを銘打ち、全国を駆け巡る。

■ツアー情報

『TMG LIVE 2026 “SAYONARA”』
10/05（月） 東京・Zepp Haneda (TOKYO)
10/06（火） 東京・Zepp Haneda (TOKYO)
10/09（金） 北海道・Zepp Sapporo
10/13（火） 大阪・Zepp Osaka Bayside
10/14（水） 大阪・Zepp Osaka Bayside
10/17（土） 福岡・Zepp Fukuoka
10/20（火） 愛知・Zepp Nagoya
10/21（水） 愛知・Zepp Nagoya
10/23（金） 東京・東京ガーデンシアター

■関連リンク

ツアー特設サイト
https://bz-vermillion.com/tmg/2026/

TMG OFFICIAL SITE
https://takmatsumotogroup.com/

B’z OFFICIAL SITE
https://bz-vermillion.com/

■【動画】TMG / OH JAPAN ～OUR TIME IS NOW～