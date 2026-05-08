ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ] が5月8日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結最終利益は前年同期比49.9％増の177億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の240億円→300億円(前期は229億円)に25.0％上方修正し、増益率が4.6％増→30.8％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結最終利益は前年同期比10.3％増の122億円に伸びる計算になる。



同時に、6月30日割当の1→2の株式分割に伴い、期末一括配当を従来計画の35円→20円(株式分割前換算では40円)に修正した。年間配当は実質14.3％の増額となる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比61.0％増の92.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.5％→11.1％に改善した。



株探ニュース