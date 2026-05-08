吉本新喜劇美女、金髪ミニスカJK姿に反響「可愛くて好きです」
お笑いタレントで吉本新喜劇座員の金原早苗が7日にInstagramを更新。金髪JK姿を披露した。
【写真】足長い！ 金髪ギャルJK姿の金原早苗 全身ショット
金原早苗は1987年3月19日生まれの39歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。また、舞台を離れてもピン芸人として滝川クリステルのモノマネを得意とし『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）に出場したことも。私生活では、2021年7月、一般男性と結婚。第1子が誕生するも、2023年1月に離婚。シングルマザーとして子どもを育てている。
そんな金原が「女子校。ってこんなんやったよねー」と投稿したのは吉本新喜劇のオフショット。写真には、女子高生の制服を着て金髪のウィッグを付けた金原や共演者の姿が収められている。
この投稿にファンから「ほんまに可愛くて好きです」と寄せられている。
引用：「金原早苗」Instagram（@kiiiiin37）
【写真】足長い！ 金髪ギャルJK姿の金原早苗 全身ショット
金原早苗は1987年3月19日生まれの39歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。また、舞台を離れてもピン芸人として滝川クリステルのモノマネを得意とし『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）に出場したことも。私生活では、2021年7月、一般男性と結婚。第1子が誕生するも、2023年1月に離婚。シングルマザーとして子どもを育てている。
そんな金原が「女子校。ってこんなんやったよねー」と投稿したのは吉本新喜劇のオフショット。写真には、女子高生の制服を着て金髪のウィッグを付けた金原や共演者の姿が収められている。
この投稿にファンから「ほんまに可愛くて好きです」と寄せられている。
引用：「金原早苗」Instagram（@kiiiiin37）