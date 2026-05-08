インスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が7日、自身のインスタグラムを更新。憧れのアーティストとの写真を公開すると、ファンの間に反響が広がった。

中井は6日放送の日本テレビ系「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」に出演した。

番組内でサプライズ対面を果たしたのは、9人組グローバル・ガールズグループ「NiziU」。中井は以前からメンバーの1人、MIIHIが“推し”であることを公言しており、感激のあまり涙をこぼした。

7日には自身のインスタグラムを更新。「デビュー当初からずっと大好きなNiziUの皆さんにお会いすることができました」「いつかNiziUさんの曲で演技したいと思っています。 それまで全力で頑張ります！」などとつづり、集合写真を公開すると、ファンの視線が集中した。

「亜美ちゃん本当によかったね！」

「こっちがとても嬉しくて幸せな気持ちになりました！おめでとうございます！」

「NiziUの曲でのパフォーマンス楽しみにしてます！！！」

「WithUの誇りです」

「NiziUのみんなも可愛いけど、それ以上に亜美ちゃんが可愛すぎてやばかったです」

「亜美ちゃんが喜んでいるとこちらまで幸せな気持ちになります」

18歳の中井は4日にインスタグラムのアカウントを開設したばかり。最初の投稿では国際スケート連盟（ISU）の年間表彰で最優秀新人賞を受賞した時の写真や、ミラノ・コルティナ五輪での坂本花織との笑顔の2ショットなどを公開。2度目の投稿がNiziUとの集合写真だった。



（THE ANSWER編集部）