セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ ぽちゃちま ぬいぐるみ」を紹介します！

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ ぽちゃちま ぬいぐるみ」

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全3種（ミッキーマウス、ドナルドダック、プルート）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガオリジナルのぬいぐるみブランド”ぽちゃちま”シリーズは、持ち主に愛を注がれすぎて「ぽちゃ」っとまん丸くなった姿がポイント。

あなたのそばに、小さなからだで「ちま」っと座って、いつでも寄り添ってくれる存在です☆

そんな”ぽちゃちま”のぬいぐるみシリーズに「ミッキー＆フレンズ」が登場。

「ぽちゃ」っとしたシルエットの「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「プルート」が、「ちま」っと座って寄り添います！

ミッキーマウス

お顔のシルエットはそのままに、「ぽちゃ」っとした姿の「ミッキーマウス」

小さな手足で「ちま」っと座る姿に癒やされるぬいぐるみです☆

ドナルドダック

丸くなった姿に水兵服が映える「ドナルドダック」のぬいぐるみ。

クチバシや水かきの付いた足もしっかり再現されています！

プルート

「ぽちゃ」っと丸くなった「プルート」のぬいぐるみもキュート。

お行儀良く「ちま」っと座る姿が愛らしい存在です☆

持ち主のそばに寄り添う”ぽちゃちま”シリーズのぬいぐるみに「ミッキー＆フレンズ」が仲間入り。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ ぽちゃちま ぬいぐるみ」は、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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