ぽちゃっと丸い姿のドナルドやプルート！セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ ぽちゃちま ぬいぐるみ」
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ ぽちゃちま ぬいぐるみ」を紹介します！
セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ ぽちゃちま ぬいぐるみ」
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約11×11×15cm
種類：全3種（ミッキーマウス、ドナルドダック、プルート）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガオリジナルのぬいぐるみブランド”ぽちゃちま”シリーズは、持ち主に愛を注がれすぎて「ぽちゃ」っとまん丸くなった姿がポイント。
あなたのそばに、小さなからだで「ちま」っと座って、いつでも寄り添ってくれる存在です☆
そんな”ぽちゃちま”のぬいぐるみシリーズに「ミッキー＆フレンズ」が登場。
「ぽちゃ」っとしたシルエットの「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「プルート」が、「ちま」っと座って寄り添います！
ミッキーマウス
お顔のシルエットはそのままに、「ぽちゃ」っとした姿の「ミッキーマウス」
小さな手足で「ちま」っと座る姿に癒やされるぬいぐるみです☆
ドナルドダック
丸くなった姿に水兵服が映える「ドナルドダック」のぬいぐるみ。
クチバシや水かきの付いた足もしっかり再現されています！
プルート
「ぽちゃ」っと丸くなった「プルート」のぬいぐるみもキュート。
お行儀良く「ちま」っと座る姿が愛らしい存在です☆
持ち主のそばに寄り添う”ぽちゃちま”シリーズのぬいぐるみに「ミッキー＆フレンズ」が仲間入り。
セガプライズの「ミッキー&フレンズ ぽちゃちま ぬいぐるみ」は、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
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