【福岡県福岡市】博多大丸で「omotenashiclub193」POPUP開催！九州エリア向けの特別なジュエリーも



ジュエリーを通じて「おもてなし」の心を形にするブランド「omotenashiclub193(オモテナシクラブ)」は、5月13日(水)〜19日(火)の期間、博多大丸 本館4階のトピックステージにて「omotenashiclub193 POP UP STORE」を実施する。

「omotenashiclub193」のラボグロウンダイヤモンド



2024年にスタートした「omotenashiclub193」は、最先端のテクノロジーと日本独自の精神性を掛け合わせた次世代ジュエリーブランド。

“-世代を越えて継承-”をフィロソフィーに、採掘を必要とせず、ラボ(研究所)で結晶化された紛争フリーでクリーンなラボグロウンダイヤモンドを主軸に展開している。



「omotenashiclub193」は、かつて地中深くで数億年かけて作られたダイヤモンドと全く同じ輝きを、ラボの技術で再現することで、地球環境を守りながら「美のバトン」を未来へ繋いでいくことを使命としている。

世界で加速するエシカル・ラグジュアリーの潮流をいち早く捉え、日本の人々に日常に寄り添う輝きを届けていく考えだ。

アイコニックなアイテムから特別なピースまで用意



今回の「omotenashiclub193 POP UP STORE」では、「Tennis Chain Bracelet 3.6mm Width 14K DIAMOND Lab Grown White Gold WG」￥648,000や、





「IGI Certificate of Authenticity 1ct Total 2ct 14K DIAMOND LAB Earrings Lab Grown」￥465,600など、公式サイトで展開されているアイコニックなアイテムをはじめ、九州エリアの人々に向けた特別なピースまで幅広くラインナップ。モダンな美しさとサステナビリティが融合した世界観を、福岡・天神で直接体感できる機会だ。

世界のトレンドをいち早く日本の日常へ。エシカルなダイヤモンドで新しいラグジュアリーを提案する、ジュエリーブランド「omotenashiclub193」の博多大丸POP UP STOREに足を運んでみては。

■omotenashiclub193 POP UP STORE

期間：5月13日(水)〜19日(火)

時間：10:00〜20:00 ※博多大丸の営業時間に準ずる

場所：博多大丸 本館4階 トピックステージ

住所：福岡市中央区天神1-4-1

「omotenashiclub193 POP UP STORE」公式サイト：https://omotenashiclub193.com

(佐藤ゆり)