お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（49）が7日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。実は「めちゃめちゃ“陰”」な元アイドルについて語った。

この日は「王道のあざとテクの正解・アリ・ナシの境界線」をゲストの松村沙友理、「JO1」河野純喜、佐藤景瑚と大激論。男女で“あざとい”と思うボーダーに違いがあるとして意見が分かれた

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VTRではお酒の席でのあざとい場面を紹介。隣の席の女性が太ももを触ってくる仕草を男性陣は大絶賛、女性陣は大批判した。

松村は「自分がそういう場面に出くわしたことがないので凄い面白くなっちゃうかも、すげー！って。そういう世界があるんだって」と厳しい意見。山里が「さゆりんごはそういうことしないの？」と聞くと「意外と全然しない」と返答があった。

この話を受け山里は松村を「“陽”な感じするでしょ？めちゃめちゃ“陰”だから」とぶっちゃけ。「ファッションショーイベントの裏で会うさゆりんご、俺だけしか見えてないんじゃないかって。大きな試合負けたくらいの」姿だったと明かした。