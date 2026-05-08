セイコーウオッチは、＜セイコー 5スポーツ＞Fieldシリーズから、ベゼルに回転式の簡易方位計を備え、ルミブライト付きの針とアラビア数字インデックスが暗闇で抜群の視認性を発揮するモデル4種を、6月5日から発売する。

同作は、アウトドアレジャーから日常使いまで、幅広いシーンで活躍するFieldシリーズを、機能とデザインの両面からアップグレードさせたモデル。なお、セイコー 5スポーツの現行モデルにはないケース径41mmを採用し、サイズの選択の幅が広がった。





ダイヤルには、現行モデルで定評のあるアラビア数字のインデックスをレイアウトし、数字にもルミブライトを塗布した。ダイヤルの11カ所と時分秒針が暗所で光り、すぐれた視認性を発揮する。なお、ダイヤル外周の目盛の部分は円周状の加工を施し、質感高く仕上げた。





ベゼルには、過去のアーカイブモデルでも多く採用されていた回転式の簡易方位計を採用。また、ベゼルの側面にはライターカットを用いて、フィールドウオッチにふさわしい操作性とデザイン性が備わっている。



左から：HDB006J、HDB007J

北半球の場合、時計を水平に保ち、時針を太陽の方角に向ける。簡易方位計つきベゼルの「S」を、時針と12時位置の中間に合わせる。簡易方位計の方位表示がその地点の方位となる。南半球の場合、時計を水平に保ち、12時位置を太陽の方角に向ける。簡易方位計つきベゼルの「N」を、時針と12時位置の中間に合わせる。簡易方位計の方位表示がその地点の方位となる。



左から：HDB008J、HDB009J

HDB006JとHDB007Jには、ステンレススチール製の新型メタルブレスレットを採用した。HDB008JとHDB009Jには、それぞれカーキグリーンとブラウンのダイヤルに、同系色のナイロンストラップを合わせ、よりフィールドウオッチの世界観を引き出したデザインになっている。

［小売価格］5万2800円〜5万6100円（税込）

［発売日］6月5日（金）

セイコーウオッチ＝https://www.seikowatches.com/jp-ja