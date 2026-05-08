お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が、7日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。交際相手について語った。

女性出演者が普段言えないことを打ち明けるトーク企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を放送。恋愛に積極的というタレント福留光帆は「結局付き合うまでが一番楽しくないですか？」と投げかけ、交際発展後の恋人との関係について「手に入れてしまったらつまんないじゃないですけど。結局付き合ってからって、付き合うまでのLINEとか見返しちゃいません？その時が一番楽しいので」と持論を語った。

進行役のリリーが「でも女の子の方がそれ多い気がするな。お互い好きになったら急に冷める女の子」と私見を述べると、女性出演者は「男じゃない？」「男やと思う」「男でしょ」と一斉に反論。リリーは「絶対女の子ですよ。男って（恋人に対して）『好き好き』にならないですか？逆に」と主張した。

これにベッキーが「そういうタイプなんだ。じゃあ変わらないの？」とニヤリとすると、リリーは「より好きになるね、俺は」と回答。また「今付き合って何年目？」との質問には「2年とかかな」と話し、恋人との関係性について「変わらず？むしろ？」と聞かれると「変わらん変わらん。うん」とうなずいていた。

リリーはフリーアナウンサー今川菜緒との交際が報じられている。