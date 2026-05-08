虫が大好きな作家・横山寛多氏による虫とり入門書『虫なんてとってどうするの？』発刊
佼成出版社は4月22日、児童書『虫なんてとってどうするの？ ―ぼくとおじいちゃんの虫日記―』(作・絵：横山寛多)を発売した。
『虫なんてとってどうするの？ ―ぼくとおじいちゃんの虫日記―』
同書は、自身も大の虫好きであるイラストレーターの横山寛多氏が描く虫とり入門書。「虫なんてとって何の意味があるの？」という周囲の問いかけに対し、「楽しいことに意味なんていらない！」という熱く優しいメッセージを込めている。
中面見開き
四コママンガやコラム、図鑑、豆知識を織り交ぜた構成で、著者の実体験に基づき、道具の選び方やコツを楽しく解説している。監修は、磐田市竜洋昆虫自然観察公園館長で、「こんちゅうクン」こと北野伸雄氏が務めた。価格は1,650円。
四コママンガも豊富に掲載
虫好きに向けたコラムや豆知識も必見
5月10日には、「東京都写真美術館」ギャラリートークも開催する。
『虫なんてとってどうするの？ ―ぼくとおじいちゃんの虫日記―』
同書は、自身も大の虫好きであるイラストレーターの横山寛多氏が描く虫とり入門書。「虫なんてとって何の意味があるの？」という周囲の問いかけに対し、「楽しいことに意味なんていらない！」という熱く優しいメッセージを込めている。
中面見開き
四コママンガやコラム、図鑑、豆知識を織り交ぜた構成で、著者の実体験に基づき、道具の選び方やコツを楽しく解説している。監修は、磐田市竜洋昆虫自然観察公園館長で、「こんちゅうクン」こと北野伸雄氏が務めた。価格は1,650円。
四コママンガも豊富に掲載
虫好きに向けたコラムや豆知識も必見
5月10日には、「東京都写真美術館」ギャラリートークも開催する。