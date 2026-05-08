ココス、“スーパースースー”「チョコミン党フェア」開催

ファミリーレストラン「ココス」は、5月14日より「チョコミン党フェア」を開催する。期間中は、チョコミントアイスをはじめ、ミントの爽やかな風味とチョコの濃厚な味わいを楽しめるデザートやフラッペなど5品を展開する。昨年好評だった“スーパースースーソース”も、さらに爽やかさを強化した「スーパースースーソース 2.0」として登場する。

【画像７点】パフェ、ガトーショコラ、フラッペなど ラインアップをすべて画像で見る

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆チョコミン党パフェ 1,199円

チョコミントアイスを主役に、ベルギーチョコアイスやチョコミントクランチを合わせたビッグパフェ。さくらんぼのシロップ漬けやカラフルなチョコスプレーで華やかに仕上げた。中層にはココアビスケットチップやミントパンナコッタ、ミントゼリーを重ね、爽やかな味わいと食感を楽しめる。

◆チョコミン党ガトーショコラ 605円

しっとり食感のガトーショコラに、チョコミントアイスやホイップ、さくらんぼのシロップ漬けをトッピングした一品。ミントソースやチョコソースを合わせて味わえる。

◆チョコミン党フラッペ 649円

チョコミントフラッペにホイップやチョコソース、ココアビスケットチップをトッピングしたフラッペ。ミントゼリーの爽やかな味わいと、ザクザク食感のココアビスケットチップがアクセントになる。テイクアウトにも対応する。

※テイクアウトの場合、税率が異なる

◆ミニ!チョコミン党パフェ 539円

チョコミントアイス、ベルギーチョコアイス、チョコミントクランチを使用したミニサイズのパフェ。ミントパンナコッタやミントゼリーの淡いミントグリーンが涼やかな見た目を演出する。

◆チョコミン党アイス 363円

濃厚な味わいのチョコブラウニーを添えた、チョコミントアイスをシンプルに楽しめるメニュー。

◆スーパースースーソース 2.0 110円

ミントの爽快感をさらに強化した追加ソース。少しずつかけて味の変化を楽しめるほか、ミルクやココアなどのドリンクと合わせるのもおすすめとしている。

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※全国504店舗で販売予定(5月8日時点)

※空港店舗では実施しない

※6月下旬に販売終了予定

※「チョコミン党フラッペ」以外はテイクアウト不可

※ミント系の食材にはハッカ香料を使用している