元CoCo宮前真樹（53）がプロデュースする新アイドルグループ＆chocolamie（ショコラミ）公式Xは7日「一部メンバーに対し、個人情報を詮索するような発言、私生活や交友関係、個人情報に関する過度な詮索行為が確認されました」と、メンバーへの過度な詮索が行われていると報告。「本人たちの安心・安全を守るためにも、憶測に基づく発言や、プライバシーに踏み込むような行為はお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

また「メンバー個人に対する直接的な確認行為や、周囲への聞き取り、情報収集を目的とした接触など一切を禁止いたします」とした。「万が一待ち伏せ行為や接触が確認された場合は警察への通報も含め、然るべき対応を取らせていただきます」と警告も行った。

ショコラミは4月20日からオーディションを始め、最終選考に残った23人がテレ玉で25年8月9日にテレ玉で放送された生放送特番「受け継がれる情熱！ 宮前真樹プロデュース新アイドルグループオーディション〜夢の扉が開く時！ 生放送SP〜」に出演。同番組で選ばれた8人により結成された。同10月4日深夜には、同局でレギュラー番組「ショコラミタイム 〜夢に向かってゴーゴゴー！〜」（土曜深夜0時）がスタートした。

4月29日には、さいたま市内でデビューライブを開催。CoCoの「乙女のリハーサル」「無敵のOnly You」、アイドル夢工場の「アドベンチャー・ドリーム」のカバーに加え、新曲8曲を披露。宮前は「まずは、とても良かったと思います。ファーストコンサートは人生で1度しかないこと、アイドルとしてスタートできたな、という思いです。このコンサートから始まる新しいショコラミのストーリーを頑張って後押ししながら、ショコラミがどんどん大きく育っていけるようにサポートしたいと思っています」と手応えを口にしていた。