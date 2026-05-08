＜犬は歓迎、私は不要＞義母からの嫌味コール⇒娘「虐待だ！」学校で吹聴してるらしい【第5話まんが】
私（マリコ、40代）は夫（タカヨシ、40代）と娘（サリ、中2）との3人暮らし。実家も義実家も近くにありますが、私は義母（サナエ、70代）と不仲です。反抗期を迎えた娘は言葉遣いも態度も悪くなる一方。しかも娘と夫は私が犬嫌いだと知っていながら強引に犬を飼い始め、犬の世話を私に押し付けてきたのです。私は実家に逃げて父（ヒロシ、70代）と母（リエ、70代）に状況を説明したあと、仕事のため帰宅しました。すると家はひどい惨状で……私はしばらく実家に身を寄せるつもりです。
翌日の夜、娘からの電話だと思って出てみると、相手は義母でした。どうやら夫に頼まれて、義母がうちの掃除や食事の支度をしているようです。義母はこちらの事情を聞くことなく、長々とクレームと嫌味を言ってきます。
私……娘の育て方間違えた？ これまでの娘の言動も思い出しつつ、そう思います。そしてそんな娘に育ててしまった自分にも情けなさを覚えました。私は両親に義母と娘との電話の様子を話すと「お義母さんはともかく、サリの態度もよくないわねえ」と私と似た反応です。
さらに翌日、娘の学校の担任から電話がありました。
実家に避難していた私のもとに、義母から電話がきました。
義母は夫に頼まれて家事や犬の世話をしているようで、私への嫌味と説教を延々とつづけたうえ、「母親失格」とまで言ってきたのです。
さらに、電話を代わった娘も義母に同調して私を突き放す発言をしてきます。
どうやら娘は学校で「母親に虐待され、犬も母親にいじめられている」と話していたようです。
娘へのイラ立ちと家を出た後ろめたさを感じていると、娘から「犬の様子がおかしい」と焦った声で電話がきたのです。
イヤな予感がします。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
翌日の夜、娘からの電話だと思って出てみると、相手は義母でした。どうやら夫に頼まれて、義母がうちの掃除や食事の支度をしているようです。義母はこちらの事情を聞くことなく、長々とクレームと嫌味を言ってきます。
私……娘の育て方間違えた？ これまでの娘の言動も思い出しつつ、そう思います。そしてそんな娘に育ててしまった自分にも情けなさを覚えました。私は両親に義母と娘との電話の様子を話すと「お義母さんはともかく、サリの態度もよくないわねえ」と私と似た反応です。
さらに翌日、娘の学校の担任から電話がありました。
実家に避難していた私のもとに、義母から電話がきました。
義母は夫に頼まれて家事や犬の世話をしているようで、私への嫌味と説教を延々とつづけたうえ、「母親失格」とまで言ってきたのです。
さらに、電話を代わった娘も義母に同調して私を突き放す発言をしてきます。
どうやら娘は学校で「母親に虐待され、犬も母親にいじめられている」と話していたようです。
娘へのイラ立ちと家を出た後ろめたさを感じていると、娘から「犬の様子がおかしい」と焦った声で電話がきたのです。
イヤな予感がします。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙