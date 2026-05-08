世界的人気“パンチくん”の市川市動植物園、ベビーラッシュ到来【お知らせ】に反響「すごーい！」「やっぱり奇跡の子」
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が7日、公式Xを更新。新たな子ザルが誕生したことを報告し、ベビーラッシュを迎えていることを明かした。
【動画】「大きくなりましたね」“ヤンチャっぷり全開” オランママなしで遊ぶ子ザルのパンチくん
投稿では「サル山のニホンザルに新しい赤ちゃんが生まれました。性別確認中、母子ともに元気です」と公表。さらに「現在のところ、今年生まれの赤ちゃんは計5頭」と、5月時点で5頭も誕生していることをつづっている。
続けて「2025年生まれはパンチ1頭でしたが、2024年は11頭が生まれています。今後も数頭、出産の兆候が。ベビーラッシュの年ですね」と、今後も新たな子ザルが誕生する可能性をのぞかせ、ベビーラッシュを迎えることを明かした。
このお知らせに「すごーい！パンチは奇跡の子だね」「いや、知ってたけどパンチくんってやっぱり奇跡の子」「ひゃあー！またまたおめでとうです」などと、祝福する声や改めてパンチが特別感のある存在だと認識する声が集まっている。
【動画】「大きくなりましたね」“ヤンチャっぷり全開” オランママなしで遊ぶ子ザルのパンチくん
投稿では「サル山のニホンザルに新しい赤ちゃんが生まれました。性別確認中、母子ともに元気です」と公表。さらに「現在のところ、今年生まれの赤ちゃんは計5頭」と、5月時点で5頭も誕生していることをつづっている。
このお知らせに「すごーい！パンチは奇跡の子だね」「いや、知ってたけどパンチくんってやっぱり奇跡の子」「ひゃあー！またまたおめでとうです」などと、祝福する声や改めてパンチが特別感のある存在だと認識する声が集まっている。