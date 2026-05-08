池田エライザ、USJ満喫コーデに反響「めっちゃ絵になる」「可愛すぎ」 購入グッズを使った着こなしも
モデル・俳優の池田エライザ（30）が6日、自身のインスタグラムを更新。「大阪でのLIVEの翌日はUSJ」と書き出し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫するオフショットを公開した。
【写真】「めっちゃ絵になる」「可愛すぎ」池田エライザのUSJ満喫コーデ
池田は、淡いブルーの柄入りトップスにカーゴパンツを合わせた、ラフな“アウトドア”スタイル。投稿では「どんどんアイテムが増えていって帰りの新幹線では誰がどう見てもユニバ帰りだった。笑」と、パークを楽しむうちにTシャツやネクタイ、ポケモンのマスコットなどのアイテムが次々と増えていく様子を写真で紹介した。
コメント欄には「めっちゃ絵になる」「可愛すぎ」「似合いすぎる」「素敵ファッション」「良い表情」などの声が寄せられている。
【写真】「めっちゃ絵になる」「可愛すぎ」池田エライザのUSJ満喫コーデ
池田は、淡いブルーの柄入りトップスにカーゴパンツを合わせた、ラフな“アウトドア”スタイル。投稿では「どんどんアイテムが増えていって帰りの新幹線では誰がどう見てもユニバ帰りだった。笑」と、パークを楽しむうちにTシャツやネクタイ、ポケモンのマスコットなどのアイテムが次々と増えていく様子を写真で紹介した。
コメント欄には「めっちゃ絵になる」「可愛すぎ」「似合いすぎる」「素敵ファッション」「良い表情」などの声が寄せられている。