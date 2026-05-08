サッカー日本代表は前回のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会以降、ドイツ、ブラジル、イングランドとＷ杯優勝経験のある強豪を次々と破り、初優勝を掲げて北中米３か国大会に臨む。

世界の背中を追いかけてきた日本サッカーの「現在地」を探る。

［日本の現在地］＜３＞

今年１月末、Ｊ１・Ｃ大阪はドイツ１部リーグの強豪ドルトムントとのパートナーシップ締結を発表した。２０１０年に香川真司が同クラブに移籍した後、良好な関係を続けてきた。今後はドルトムントのスタッフが大阪に常駐して育成組織の指導やデータ分析に関わり、選手や指導者の相互派遣も進める計画だ。

昨秋にはＣ大阪の出資企業であるヤンマーが、オランダ２部のアルメレ・シティーを買収した。同じ資本グループの「兄弟クラブ」となり、ＤＦ高橋仁胡（２０）が期限付き移籍し、３月に１８歳のＧＫイシボウ拳が練習参加した。Ｃ大阪の日置貴之社長は「うちの選手やスタッフが常時１０人ほど欧州にいるようにしたい」と展望を語る。

香川や南野拓実（モナコ）らを輩出したＣ大阪は、昨季Ｊ１で１０位。２４年度の売上高は約５４億円でリーグ中堅の位置づけだ。国際監査法人デロイト社の報告書「フットボール・マネー・リーグ」によると、イングランド・プレミアリーグで中堅のブライトンの昨季売上高は約２億３８００万ユーロ（約４４４億円）。「マネーゲームでは勝てない」（日置社長）のが現状だ。

選手を育て、適切な金額とタイミングで欧州に送り出し、移籍金を強化や次代の育成に投資する――。それがＣ大阪が描く持続的な成長戦略だ。欧州とのパイプを太くするのは、選手にキャリアパスを示し、移籍市場でクラブの存在感を高める狙いがある。

昨年６月、育成組織出身のＦＷ北野颯太（２１）がオーストリア１部ザルツブルクへ移籍した。その直前に就任した日置社長は、契約内容に驚いたという。「こんなに安いのかと。潜在能力を買ってくれるならば、相応の額をもらうべきだ」。適正な移籍金を得るには、理論武装し、選手の価値を最大化する交渉力が欠かせない。ドルトムントやアルメレ・シティーとのつながりは、欧州勢優位の移籍市場で情報格差を埋める上でも大きい。

日置社長は言う。「防衛策とともに攻撃策を練らなければ、Ｊリーグがスカスカになる。外に出て稼ぐ発想がないと、生き残っていくのはしんどい」。かつては鹿島やＧ大阪といったＪクラブでの活躍が、欧州挑戦や日本代表へのパスウェーだった。規律と技術に優れる日本選手の評価が高まり、育成組織や高校から直接渡欧する事例が増えたのは日本サッカーの成長の証しだが、安価での人材流出に、Ｊクラブの価値が問われている。