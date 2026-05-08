ワークショップやマルシェを楽しもう！名古屋駅地下街ユニモールで「わっっっくわくマルシェ」
名古屋駅直結の地下街「ユニモール」は5月4日・5日、ゴールデンウィークイベント「わっっっくわくマルシェ」を開催する。時間は11:00〜17:00。
わっっっくわくマルシェ
同イベントは、今年で3年目を迎える。今回は、家族で楽しめるワークショップや人気のポップアップショップが集結する。
スターバックスは、コーヒーの魅力を深掘りする「コーヒーセミナー」(1,100円)を開催。ラッシュ(LUSH)は、人気のバスボムや洗顔料を作るワークショップ(1,500円)を実施する。
マルシェコーナーでは、スコーンの「晴々」やパンの「小麦子」といったグルメから、一点もののアクセサリー、猫雑貨まで、ユニモールでお馴染みのショップが限定出店する。
期間中は「名古屋ストリートピアノフェスティバル」の会場としてストリートピアノが設置され、誰でも自由に演奏を楽しめる。
会場では、母の日に向けたフォトスポットも設置。ワークショップ参加者・マルシェ購入者に向け、先着カーネーションプレゼントなども用意する。
わっっっくわくマルシェ
同イベントは、今年で3年目を迎える。今回は、家族で楽しめるワークショップや人気のポップアップショップが集結する。
スターバックスは、コーヒーの魅力を深掘りする「コーヒーセミナー」(1,100円)を開催。ラッシュ(LUSH)は、人気のバスボムや洗顔料を作るワークショップ(1,500円)を実施する。
期間中は「名古屋ストリートピアノフェスティバル」の会場としてストリートピアノが設置され、誰でも自由に演奏を楽しめる。
会場では、母の日に向けたフォトスポットも設置。ワークショップ参加者・マルシェ購入者に向け、先着カーネーションプレゼントなども用意する。