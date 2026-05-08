千葉県南房総市で日替わり農産イベント開催、くじらの限定丼なども
道の駅ローズマリー公園はなまる市場では4月29日〜5月6日、「おいしい! たのしい! ゴールデンはなまるウィーク!」を開催する。
おいしい! たのしい! ゴールデンはなまるウィーク!
同企画では、千葉県産の野菜や果物がおとくに入手できる農産イベントを毎日にわたり日替わりで展開。
5月1日にはさつまいもの詰め放題、2日・5日にはお米の盛り放題、3日にはレタスバケツ積み放題、4日には葉付き新たまねぎ片手つかみ取りの実施を予定している。
さらに、くじらを使用した「鯨の紅白頂上丼〜お楽しみ演出とろろかけ〜」(1,408円)のほか、「生産者さんのキャベツとねぎとろしらす頂上丼〜うま塩タレ〜」(968円)、「はなまる頂上丼」(1,628円)といった丼メニューも楽しめる。
そのほかには、南房総の牛乳「みねおか牛乳」を使った牛乳ソフトも登場。「はなまる和頂上ドーナツソフト(みねおか牛乳ソフト使用)」(800円)や「みねおか牛乳とあんこのシェイク」(690円)といったスイーツも用意している。
屋外イベントとして、フラダンスステージや、ビンテージアロハシャツの販売、バンド生演奏も充実している。
おいしい! たのしい! ゴールデンはなまるウィーク!
同企画では、千葉県産の野菜や果物がおとくに入手できる農産イベントを毎日にわたり日替わりで展開。
5月1日にはさつまいもの詰め放題、2日・5日にはお米の盛り放題、3日にはレタスバケツ積み放題、4日には葉付き新たまねぎ片手つかみ取りの実施を予定している。
そのほかには、南房総の牛乳「みねおか牛乳」を使った牛乳ソフトも登場。「はなまる和頂上ドーナツソフト(みねおか牛乳ソフト使用)」(800円)や「みねおか牛乳とあんこのシェイク」(690円)といったスイーツも用意している。
屋外イベントとして、フラダンスステージや、ビンテージアロハシャツの販売、バンド生演奏も充実している。