CANDY TUNE村川緋杏、タイでのハプニング告白「みんなでフラフラに」【SUGAR AND HUES】
【モデルプレス＝2026/05/08】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが5月8日、都内で行われた『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES』（宝島社／4月22日刊行）の発売記念イベントに出席。村川緋杏がタイでのハプニングを明かした。
【写真】紅白出場7人組アイドル、地元でのすっぴん姿
写真集の撮影で印象に残っていることを聞かれた村川は、以前メンバーでタイを訪れたことを回顧。「延長コードが爆発したりとか、海外のご飯に慣れなくて、ご飯が食べられなくてみんなでフラフラになるとか、結構ハプニングづくしだった」と明かし「今回はいっぱいみんなで対策を練ってタイに行かせていただいたんです」と満足げな表情を浮かべた。
メンバーの仲の良さについては「私たちが言うのも変なんですけど、本当に仲が良くて」と説明。「よく『喧嘩とかするんですか？』とか、『2人だと気まずいんですか？」とか言われるんですけど、本当に家族よりも毎日一緒にいるメンバーなので、日を重ねるごとに仲良くなっていって、お互いの理解が深まっていって、また1周年、2周年のときよりもさらに家族に似た、そんな仲間になっているところは、毎年パワーアップしているのかなと思います」と3年間で変化したことを明かした。
一方で「志の高さとか、みんなで見ている先が同じなことはずっと変わらない」と断言。「『もっとこういうアイドルになりたい』とか、いろんなアーティストの方を見て、『こんなアーティストの方のこういうところを私たちもっと身につけていきたいよね』っていうのは毎日話す」と同じ目標を持つメンバーと活動できていることを話した。
結成3周年を記念した初の写真集の撮影は、南国に行きたいというメンバーの希望からタイ・バンコクで行われた。美しいタイの民族衣装やアイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの撮影など、普段は見ることができないメンバーの姿が詰まっており、「みんなで写真集を出したい」という夢が叶った1冊となっている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場7人組アイドル、地元でのすっぴん姿
◆村川緋杏、タイの思い出明かす
写真集の撮影で印象に残っていることを聞かれた村川は、以前メンバーでタイを訪れたことを回顧。「延長コードが爆発したりとか、海外のご飯に慣れなくて、ご飯が食べられなくてみんなでフラフラになるとか、結構ハプニングづくしだった」と明かし「今回はいっぱいみんなで対策を練ってタイに行かせていただいたんです」と満足げな表情を浮かべた。
◆村川緋杏、メンバーは「家族よりも毎日一緒にいる」
メンバーの仲の良さについては「私たちが言うのも変なんですけど、本当に仲が良くて」と説明。「よく『喧嘩とかするんですか？』とか、『2人だと気まずいんですか？」とか言われるんですけど、本当に家族よりも毎日一緒にいるメンバーなので、日を重ねるごとに仲良くなっていって、お互いの理解が深まっていって、また1周年、2周年のときよりもさらに家族に似た、そんな仲間になっているところは、毎年パワーアップしているのかなと思います」と3年間で変化したことを明かした。
一方で「志の高さとか、みんなで見ている先が同じなことはずっと変わらない」と断言。「『もっとこういうアイドルになりたい』とか、いろんなアーティストの方を見て、『こんなアーティストの方のこういうところを私たちもっと身につけていきたいよね』っていうのは毎日話す」と同じ目標を持つメンバーと活動できていることを話した。
◆CANDY TUNE、初写真集「SUGAR AND HUES」
結成3周年を記念した初の写真集の撮影は、南国に行きたいというメンバーの希望からタイ・バンコクで行われた。美しいタイの民族衣装やアイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの撮影など、普段は見ることができないメンバーの姿が詰まっており、「みんなで写真集を出したい」という夢が叶った1冊となっている。（modelpress編集部）
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