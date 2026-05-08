“握手会に1人”から選抜入り・SKE48相川暖花「多分みんな迷子に」最新握手会待機列が話題 数時間後の投稿で笑顔の理由
【モデルプレス＝2026/05/08】SKE48の相川暖花が、5月6日に公式X（旧Twitter）を更新。同グループの握手会の待機列の画像をたびたび投稿し、話題となっている。
【写真】握手会にファン1人から大バズリアイドル握手会の待機列が0？
この日の午後6時に投稿されたのは、握手会の待機列とそれを見る相川の自撮り写真。待機列には全く列ができておらず、悲しそうに眉尻を下げる相川の姿が公開された。
さらに相川は「多分みんな迷子になってるので住所貼っておきますね。〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭２丁目2−番地 ポートメッセなごや コンベンションセンター コンベンションホール（名古屋市国際展示場)」と投稿し、ファンへイベント来場を呼びかけた。
その後、相川の投稿を見たファンが続々と握手会に訪れ、当日券は無事に完売。これを受けて相川は、同日午後10時ごろに再びXを投稿。列に並ぶ多数のファンと満面の笑みを浮かべる自らの画像をアップし、「ゴールデンウィークの賑わい感じられました！」と喜びをあらわにした。
相川は2015年に同グループに加入した7期生で、現在はチームSのリーダーを務めている。以前、握手会にヲタクが1人しか来ていない様子を投稿したことや、元AKB48でタレントの高橋みなみのヘアスタイル再現ショットを公開したことでも話題を呼んでいた。2025年8月には加入11年目で初選抜入りを果たすなど、活躍の場を広げている。（modelpress編集部）
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【写真】握手会にファン1人から大バズリアイドル握手会の待機列が0？
◆待機列0人の切なげショットを公開した相川暖花
この日の午後6時に投稿されたのは、握手会の待機列とそれを見る相川の自撮り写真。待機列には全く列ができておらず、悲しそうに眉尻を下げる相川の姿が公開された。
◆相川暖花、駆け付けたファンに喜び
その後、相川の投稿を見たファンが続々と握手会に訪れ、当日券は無事に完売。これを受けて相川は、同日午後10時ごろに再びXを投稿。列に並ぶ多数のファンと満面の笑みを浮かべる自らの画像をアップし、「ゴールデンウィークの賑わい感じられました！」と喜びをあらわにした。
◆相川暖花、過去にも待機列投稿でバズ
相川は2015年に同グループに加入した7期生で、現在はチームSのリーダーを務めている。以前、握手会にヲタクが1人しか来ていない様子を投稿したことや、元AKB48でタレントの高橋みなみのヘアスタイル再現ショットを公開したことでも話題を呼んでいた。2025年8月には加入11年目で初選抜入りを果たすなど、活躍の場を広げている。（modelpress編集部）
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