きょうは雲が多く、雨の降る所があるでしょう。

【写真を見る】東海地方は所々で雨 週末は広く晴れる見込み 日曜日は夏日になるところも 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（5/8 昼）

正午前の名古屋市内は厚い雲が広がっています。この時間の気温は24.1℃、湿度は68％です。

きょうは午後も雲が多く、岐阜県を中心に所々で雨が降るでしょう。夜には止む所がほとんどで、次第に晴れる見込みです。夜にかけて各地で風が強まるでしょう。



最高気温は名古屋や岐阜、津で25℃、高山で22℃、尾鷲で27℃の予想です。夜は風が強く、朝よりも空気がヒンヤリするでしょう。

週末は広く晴れ 日曜日は夏日になるところも

【週間予報】

週末は広く晴れるでしょう。各地で汗ばむ陽気になり、日曜日は名古屋や岐阜などで夏日になる見込みです。紫外線対策や、こまめな水分補給などの暑さ対策を心がけましょう。



来週は雲が出やすいものの、晴れ間の広がる日が多い予想です。名古屋ではしばらく夏日が続くでしょう。



朝晩と日中の寒暖差にはご注意ください。