不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第３回公判が８日に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、番組ロケに同行したディレクターが被害当日の様子を証言した。

出廷したディレクターの男性は、フリーランスとして同番組のロケを２０回ほど担当。被害当日のロケには斉藤被告、Ａさん、タレントのＢ、Ｃがキャスティングされていた。証人はフリーランスのディレクターで、被害当日のロケの責任者という立場だった。

弁護人からは、ロケ終了後に被害女性が斉藤被告ら出演者と写真撮影を行ったことについて質問があった。証人のディレクターのスマートフォンで、まず被告とＢ、Ｃのタレント３人で写真を撮影、その後に証人からＡさんに声をかけて４人で撮影をした。弁護人から「Ａさんは写真に写りたくないと言っていませんでしたか」と尋ねられると「はい」と答えた。

検察側はこの写真を撮影した経緯について質問。証人は「出演者３人での撮影は、番組のＳＮＳでの紹介用にルールになっている。担当ディレクターの決まり」といい、Ａさんに声をかけた意図については「ＳＮＳ活動をされているインフルエンサーなので、撮りたいかなと思って『撮りませんか』と言いました」と述べた。「今回以外でも、一般の方は『写真を撮って下さい』とタレントさんに言いづらいので（番組側から）『よかったら撮りますか』と言うことはある。一般的な流れ」と付け加えた。

公判は約４０分ほどで閉廷した。第４回公判は１３日に開かれる。