熊本地震で被災した熊本県・八代市役所の新庁舎建設をめぐり市議会議員ら3人が逮捕された汚職事件で、市議側が建設会社に6000万円の賄賂を自ら要求していたことが分かりました。

熊本県の八代市議会議員・成松由紀夫容疑者（54）ら3人は熊本地震の“復興のシンボル”として建設された市の新庁舎の入札をめぐり、東京の「前田建設工業」側に便宜を図った見返りに現金6000万円を受け取ったとして逮捕されました。

その後の警視庁など合同捜査本部への取材で、成松容疑者らが賄賂を「謝礼金」として渡すよう前田建設に指示し、現金6000万円を自ら要求していたことがわかりました。

捜査関係者によりますと、前田建設側は入札前に「利益が見込めない」と成松容疑者に話していたということですが、成松容疑者は「受注後に協力する」と伝え、その後、市の職員らに利益をおよそ11億円増やすよう指示したということです。

JNNは、成松容疑者が市の職員に指示していた際に録音されたとみられる音声を入手しました。

成松容疑者とみられる声

「10億？5億、5億（に分けて）すればよかっでしょう。極端な話ですよ。そぎゃんすれば、議会にあげんでよかでしょう」

成松容疑者は元力士で、地元では“市議会のドン”とも呼ばれるほど有力な議員で、市政を牛耳っていたと市の元職員は証言します。

八代市の元職員

「市の行政が停滞していたのは事実。他の議員も彼（成松容疑者）が書いたシナリオで動いているふうにみえます。（成松容疑者が市政を）牛耳ってるって言った方がわかりやすい」

合同捜査本部は現金の使途についても調べています。