学校側は昨夜、臨時の保護者会と会見を開き、バス会社に対して「レンタカーは依頼していない」と説明しました。

新潟市中央区の北越高校では昨夜、臨時の保護者説明会が開かれ、事故のいきさつや今後の対応などが伝えられました。

事故を巡っては、バス事業者の蒲原鉄道が「学校からレンタカーと運転手の手配を依頼された」と説明していましたが、学校側は記者会見で真っ向から否定しました。

記者

「会社側の説明によると、学校の方から“安いもの・経済的な形で”との依頼だと」

北越高校 灰野正宏 校長

「事実ではございません。私どもとしては『レンタカーを出してください』とお願いしたり、『運転手がいないので出してください』というお願いはしていません」

意見の食い違いについて、蒲原鉄道は…

蒲原鉄道 茂野一弘 社長

「（Q.主張が違ったのは？）その辺に関しても、捜索の中でいろいろ話をさせてもらっていますので、その関係もありまして、コメントは控えさせていただきたい」

先ほど、取材に応じた蒲原鉄道の茂野一弘社長はこのように述べました。