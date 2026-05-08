◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(7日、ロンドン)

卓球の世界選手権は7日、男子団体戦の準々決勝2試合が行われました。

今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aの8チームは、各4チーム2組に分かれて、総当たり戦を実施。シード順を争いました。Bでは56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施し、勝ち抜いた24チームがトーナメント戦に進みました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。

日本(世界ランク4位)は、グループリーグで敗れたドイツ(同5位)と再戦。張本智和選手、松島輝空選手、戸上隼輔選手の布陣で挑み、張本選手が2勝を挙げるなど、3−1でリベンジ。ベスト4進出を決めて、2大会ぶりのメダル獲得が確定しました。

台湾(同7位)が格上のスウェーデン(同3位)を撃破し準決勝に駒を進めました。1番手に登場した個人世界ランク2位のモーレゴード選手が林繇儒選手に0−3で敗れると2-2で最終戦まで持ち込むも、最後も林繇儒選手に白星がつき3-2で台湾が勝利。次戦は日本と対戦となります。

8日の準々決勝は、中国(同1位)がグループリーグで敗れた韓国(同6位)と激突。フランス(同2位)がブラジル(同9位)と対戦します。

▽準々決勝

台湾 3−2 スウェーデン

日本 3−1 ドイツ

韓国 − 中国(8日)

ブラジル − フランス(8日)

▽男子日本の今大会〈グループリーグ〉2日 第1戦 ● 2−3 ドイツ2日 第2戦 ○ 3−0 台湾3日 第3戦 ● 2−3 フランス〈トーナメント〉4日 1回戦 ○ 3−1 ベルギー6日 2回戦 ○ 3−1 カザフスタン7日 準々決勝 ○ 3−1 ドイツ