スポニチ

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　モデルでレースクイーン、リングガールとしても活動する八乙女あんな（27）が8日までに自身のインスタグラムを更新。黒のシースルー・コスチューム姿を披露した。

　「SUPER　GT　第2戦　in　富士　ありがとうございました　96号車は10位でチェッカーを受けました　15位スタート→20位→10位でフィニッシュ」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦300クラス決勝のK-tunes　RC　F　GT3の成績を報告。

　黒のシースルー・コスチューム姿の写真をアップし「次戦のマレーシア戦は休戦となります。SUPER　GTは次回、8/1・8/2 富士スピードウェイです！」「今後ともK-tunes　Racingに熱い応援をよろしくお願いします！」などと呼び掛けた。

　この投稿にフォロワーらからは「カワ格好いい」「ブラックカッコいい！！」「美脚でかわいいですね」「コスチュームかわいいです」「腰イイ　カワイイ」などの声が寄せられている。

　八乙女は、2024年にNILZZ　Racing「フロンティアキューティーズ」でレースクイーンデビュー。25年からK-tunesRacing「WinG」などで活動。

　大阪府出身で、公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB85・W60・H85。趣味は一人旅、着付け、舞台鑑賞。特技はバレエ。資格は英検2級、総合旅程管理主任者。