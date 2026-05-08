モデルでレースクイーン、リングガールとしても活動する八乙女あんな（27）が8日までに自身のインスタグラムを更新。黒のシースルー・コスチューム姿を披露した。

「SUPER GT 第2戦 in 富士 ありがとうございました 96号車は10位でチェッカーを受けました 15位スタート→20位→10位でフィニッシュ」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦300クラス決勝のK-tunes RC F GT3の成績を報告。

黒のシースルー・コスチューム姿の写真をアップし「次戦のマレーシア戦は休戦となります。SUPER GTは次回、8/1・8/2 富士スピードウェイです！」「今後ともK-tunes Racingに熱い応援をよろしくお願いします！」などと呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「カワ格好いい」「ブラックカッコいい！！」「美脚でかわいいですね」「コスチュームかわいいです」「腰イイ カワイイ」などの声が寄せられている。

八乙女は、2024年にNILZZ Racing「フロンティアキューティーズ」でレースクイーンデビュー。25年からK-tunesRacing「WinG」などで活動。

大阪府出身で、公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB85・W60・H85。趣味は一人旅、着付け、舞台鑑賞。特技はバレエ。資格は英検2級、総合旅程管理主任者。