デビュー直前・H//PE Princess、メンバー考案企画＆自己紹介ラップ挑戦 Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗もノリノリ
日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から誕生したグローバルヒップホップグループ・H//PE Princessが、8日、15日、22日の3週にわたって、テレビ朝日（※関東ローカル）音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜 深1：30〜深1：50）に出演する。
【番組カット】個性あふれるH//PE Princess
H//PE Princessは、ココ、YSY（ユン ソヨン）、ユジュ、ドイ、リノ、ニコ、スジンからなるグローバルヒップホップグループ。グループ名には「音楽的な主体性を基盤に自分たちだけのスタイルを作り上げ、ジャンルや地域の境界を越えた連帯を通じて、新たなロールモデルへと成長を遂げる」という抱負が込められ、ラップの実力が高い唯一無二のヒップホップグループとして、デビュー前から大注目を浴びている。
27日に日本を皮切りにグローバルデビューを控えた7人をM:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、林美桜アナウンサーの3人が3週にわたって先取り徹底解剖。今回は、メンバー自ら番組の事前会議にも参加した。普段からセルフプロデュースを行うメンバーならではの企画満載で届ける。
ラップセンスやパフォーマンスを競うオーディション番組の出身らしく、メンバーが自己紹介ラップを披露。YSYが作ったビートに合わせて繰り出される自己紹介ラップに、若井もテンションが上がり、思わずノリノリに。そのほか、メンバーそれぞれが幼少期の写真や好きなものを紹介しながら自らをプレゼンする。クラシックバレエをやっていたというココ、小学校１年生からHIP HOPダンスをやっていたリノといった個性豊かなメンバーの素顔が明らかに。そして、スジンのプレゼンが始まり、幼少期の写真やダンス動画を紹介し始めるが、スジンのプレゼンが番組に波乱を巻き起こす。
また、CSテレ朝チャンネル1では、24日正午から午後1時30分に『M:ZINE完全版〜新時代グローバルヒップホップグループ H//PE Princessの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で見ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込み、90分間放送する。
【番組カット】個性あふれるH//PE Princess
H//PE Princessは、ココ、YSY（ユン ソヨン）、ユジュ、ドイ、リノ、ニコ、スジンからなるグローバルヒップホップグループ。グループ名には「音楽的な主体性を基盤に自分たちだけのスタイルを作り上げ、ジャンルや地域の境界を越えた連帯を通じて、新たなロールモデルへと成長を遂げる」という抱負が込められ、ラップの実力が高い唯一無二のヒップホップグループとして、デビュー前から大注目を浴びている。
ラップセンスやパフォーマンスを競うオーディション番組の出身らしく、メンバーが自己紹介ラップを披露。YSYが作ったビートに合わせて繰り出される自己紹介ラップに、若井もテンションが上がり、思わずノリノリに。そのほか、メンバーそれぞれが幼少期の写真や好きなものを紹介しながら自らをプレゼンする。クラシックバレエをやっていたというココ、小学校１年生からHIP HOPダンスをやっていたリノといった個性豊かなメンバーの素顔が明らかに。そして、スジンのプレゼンが始まり、幼少期の写真やダンス動画を紹介し始めるが、スジンのプレゼンが番組に波乱を巻き起こす。
また、CSテレ朝チャンネル1では、24日正午から午後1時30分に『M:ZINE完全版〜新時代グローバルヒップホップグループ H//PE Princessの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で見ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込み、90分間放送する。