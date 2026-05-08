顔全体をしっかりガード！抗菌・防臭加工で、汗ばむ季節もサラッと快適に。【アルファックス】UVフェイスマスクがAmazonで販売中！日焼け対策も快適に！
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顔まるごとUVカット！日差しの強い日も安心して外出できる便利グッズ。【アルファックス】がAmazonから登場！今すぐ手に入れよう！
気化冷却効果で汗をかけばかくほど涼感アップ。プールや海、アウトドアでも顔から首元をしっかりケア。耳にかけるだけなので、装着も簡単。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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気化冷却効果で汗をかけばかくほど涼感アップ。顔に張り付かないようにカットされたデザイン。
着用感のよい幅約0.5センチの伸縮性のあるゴム紐を使用。汗をかいてもべたつかず軽いつけ心地。耳ヒモは簡単にお好みのフィット感に調整可能。
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顔から首元までを覆うので、お買い物、ガーデニング、スポーツにおすすめ。
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