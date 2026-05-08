　8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円安の6万2300円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万2174.12円に対しては125.88円高。出来高は2万6949枚となっている。

　TOPIX先物期近は3805ポイントと前日比47.5ポイント安、現物終値比3.12ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62300　　　　　-710　　　 26949
日経225mini 　　　　　　 62295　　　　　-720　　　418682
TOPIX先物 　　　　　　　　3805　　　　 -47.5　　　 48978
JPX日経400先物　　　　　 34770　　　　　-400　　　　1395
グロース指数先物　　　　　 804　　　　　 +29　　　　3815
東証REIT指数先物　　　　1859.5　　　　 -10.5　　　　 107

株探ニュース