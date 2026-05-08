日経225先物：8日正午＝710円安、6万2300円
8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円安の6万2300円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万2174.12円に対しては125.88円高。出来高は2万6949枚となっている。
TOPIX先物期近は3805ポイントと前日比47.5ポイント安、現物終値比3.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62300 -710 26949
日経225mini 62295 -720 418682
TOPIX先物 3805 -47.5 48978
JPX日経400先物 34770 -400 1395
グロース指数先物 804 +29 3815
東証REIT指数先物 1859.5 -10.5 107
株探ニュース
TOPIX先物期近は3805ポイントと前日比47.5ポイント安、現物終値比3.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62300 -710 26949
日経225mini 62295 -720 418682
TOPIX先物 3805 -47.5 48978
JPX日経400先物 34770 -400 1395
グロース指数先物 804 +29 3815
東証REIT指数先物 1859.5 -10.5 107
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