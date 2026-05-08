3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」でキーボードを担当する藤澤涼架（32）が8日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。自身の音楽遍歴を明かした。

同局・鈴木奈穂子アナウンサーから「学生時代、音楽科に籍を置いていてフルートを」と紹介された藤澤。2023年リリースの「ケセラセラ」では、そのクラシックでの経験から、エンディングのオーケストラ部分のブラッシュアップを任された。普段はボーカル・大森元貴が完成させたものを演奏するというスタイルだったため、「自分がやっていいの？」と緊張したという。

博多華丸から「もともとクラシックやるきっかけというのは？」と聞かれると、藤澤は「ちっちゃい頃からピアノをやってた」といい、「中学でフルートを吹奏楽で始めて、高校で音楽科の学校に、フルート専科で入って」と振り返った。

そして「メインはずっとフルートで、学生時代は勉強してました」と告白。「フルート専科でピアノが副科だった。フルートの人なんです」との補足情報に、華丸は「フルートからリブートになって」と、藤澤のTBS日曜劇場「リブート」出演経験をイジって笑わせると、華丸の相方・博多大吉は「人生ってつながっていくんですね」とかぶせていた。