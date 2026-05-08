◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(7日、ロンドン)

卓球の世界選手権は7日、女子団体戦の準々決勝2試合が行われました。

今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aの8チームは、各4チーム2組に分かれて、総当たり戦を実施。シード順を争いました。Bでは56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施し、勝ち抜いた24チームがトーナメント戦に進みました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。

7連覇を狙う中国(世界ランク1位)は韓国(3位)に3−0で勝利。世界ランク1位の孫穎莎選手がキム・ナヨン選手から今大会初めてゲームを奪われましたが、ゲームカウント3−2の激闘を制しました。

ドイツ(4位)が香港(9位)に3-1で勝利でメダル確定させました。ドイツ最上位9位のウィンター選手がしっかり2勝をつかみ香港を撃破しました。

日本(2位)は8日にウクライナ(28位)と激突。勝てばメダルが確定します。

▽準々決勝

中国 3−0 韓国

ドイツ 3−1 香港

フランス − ルーマニア(8日)

ウクライナ − 日本(8日)

▽今大会の女子日本成績

〈グループリーグ〉

2日 第1戦 ○ 3−0 イングランド

2日 第2戦 ○ 3−1 フランス

3日 第3戦 ○ 3−1 ドイツ

〈トーナメント〉5日 1回戦 ○ 3−0 クロアチア6日 2回戦 ○ 3−0 ルクセンブルク