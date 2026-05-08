大迫勇也の妻・三輪麻未が自身のインスタグラムで報告

元サッカー日本代表の大迫勇也（神戸）に第3子が誕生した。妻でモデルの三輪麻未が7日、自身のインスタグラムを更新し、出産を報告。ファンからも祝福の声があがっている。

生まれたばかりの子供の足を2人の手で包んだ写真を公開した三輪は、「春の光とともに、待望の第三子を出産いたしました」と報告。「新しいいのちを迎え、やさしい幸せに包まれる一方で、目まぐるしくも愛おしい毎日を過ごしております。これまであたたかく見守ってくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と想いをつづっている。

ドイツでもプレーした大迫。三輪とはドイツ移籍を果たした後の2014年3月に結婚し、2女をもうけている。三輪はハッシュタグで「#ドイツにて出産」と記載。最後に「三人の子どもたちとともに、かけがえのない日々を大切に重ねてまいります」と結んだ。

三輪の投稿には、日本代表時代の同僚である吉田麻也から「ドイツ出産も、サコもお疲れ様でした！」と労いのコメントがついたほか、ファンからも「今はゆっくり身体を休めて下さいね」「半端ない子に育ちそうですね！」「めでたい！ おめでとう！」といった祝福の声が届いていた。

35歳の大迫は21年から神戸でプレー。今季はACLE（アジア・チャンピオンズリーグ・エリート）でも3ゴールを決め、チームをベスト4入りに導いている。



（THE ANSWER編集部）