インスタグラムで報告

卓球女子の平野美宇（木下グループ）がオフ時間を過ごした相手が話題を集めている。意外な交友関係にファンは「繋がりにびっくり！」と驚いている。

食事の席で笑顔を浮かべた平野。ブラウンのドット柄ワンピース姿で肉の乗った皿を持っている。別の写真で2ショットに収まったのは、女性アイドルグループ日向坂46の元メンバーでタレントの潮紗理菜だった。

潮は自身のインスタグラムで、平野と共同投稿する形で実際の写真を公開。文面に「少し前に美宇ちゃんと 改めてお誕生日おめでとうでした ずっと笑っていたな〜!! 気付いたらあっという間」と、4月14日に26歳になった平野を祝福したことを報告。「みうちゃんの頭からブロッコリー生えてるみたいな写真になった笑 楽しい時間はあっという間！」と記した。

異業種の2人の交流に、ファンからは「繋がりにびっくり！！」「平野美宇ちゃんと交流あったのですね」「思わぬツーショットでびっくり！」「え！美宇ちゃんと仲良しなの？？」「まさか過ぎる人物でびっくりしてるw」「友達なの知らなんだ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）