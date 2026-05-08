301万回表示され7.3万「いいね」を獲得しているのは、蛾を見つけた猫たちの息の合った行動。猫の本能が垣間見える投稿には、視聴者から「ハンターの血が騒ぐのね」「狩る気満々」などのコメントが寄せられています。

【動画：7匹の猫がいる家に『蛾が侵入』してきた結果→『大集合』して…可愛すぎる光景】

家の中に虫がいると？

X（旧Twitter）アカウント「大島 淳之 / Atsuyuki Ohshima」さんが投稿したのは、家に1匹の蛾が迷い込んできたときの出来事。大島さんのお宅には7匹の親子猫が暮らしているとのことで、急遽全員が大集合したといいます。

飛び回る蛾をテーブルの上から目で追う猫ちゃんもいれば、より高い棚の上から狙う猫ちゃんもいたとのこと。ときおり見失ってしまうのか、「どこ行った？」とばかりにキョロキョロしたり、ウロウロしたりする子もいて、騒然としていたそうです。

テーブルの端に集合

猫ちゃんたちは、ソワソワした様子でにゃーにゃー鳴いていたといいます。まるで「そっちに行ったぞ」「あっちから狙ってみよう」「ここからじゃ遠いな」と相談している様子だったとのこと。仲良しの親子猫たちなので、協力して捕獲するつもりだったのかもしれません。

猫ちゃんたちの鋭い視線に怯えたのか、蛾はテーブルや棚から離れた壁際に。猫ちゃんたちはテーブルの端にずらりと並んで狙いを定めていたそうですが、飛びかかるには距離があったとのこと。残念ながら捕獲することはできなかったようですね。

団結する親子猫

前回、大島さんのお宅に蛾が迷い込んだときも、やはり猫ちゃんたちは一番高い棚の上から目で追っていたそうです。きっちり並んで、ぶんぶん跳び回る蛾を見つめる猫ちゃんたちの動きは、まさにシンクロ状態だったといいます。

蛾が移動すれば、猫ちゃんたちも大移動。やはりこのときもにゃーにゃー相談していたそうですよ。可愛い協力プレイやシンクロを見られるのは、多頭飼いならでは。統率のとれた行動からは、猫同士の信頼関係がうかがえますね。

視聴者からは「迷い込んだ蛾の方からしたらモンスターハウス状態で恐怖だろうなぁww」「蛾も生きた心地せんやろな」と、蛾の気持ちを察するコメントも届いていました。

Xアカウント「大島 淳之 / Atsuyuki Ohshima」さんは、親子猫の賑やかな生活ぶりをたくさん投稿されていますよ。写真家の大島さんによる躍動感あふれる写真や動画に注目です！

写真・動画提供：Xアカウント「大島 淳之 / Atsuyuki Ohshima」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。