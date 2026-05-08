短すぎないから挑戦しやすい！【40・50代】が似合う♡「おすすめショートボブ」

これからの季節に向けて雰囲気を軽やかにしたいなら、ショートボブがおすすめです。首まわりをすっきりと整えながら、程よく長さを残すことで印象を無理なく更新できそう。今回ご紹介するのは、40・50代に似合う「ショートボブ」。暑さが増すこれからの時期にむけて、ぜひ参考にしてみてください。

清潔感のあるコンパクトなショートボブ

洗練された雰囲気のショートボブ。トップを長めに残しているためまとまりやすく、スタイリングもしやすそうです。コンパクトに収めた襟足は、首まわりがきれいに見えるのが嬉しいポイント。清潔感や上品さをアピールできるので、お仕事シーンにもぴったりです。

若々しい印象を与える明るめショートボブ

明るいカラーを合わせて軽やかに仕上げたショートボブ。顔まわりがぱっと明るく見えることで、若々しい印象を与えられそうです。首まわりはすっきりさせつつ、丸みのあるシルエットにすることで女性らしさをキープ。ヘルシーで軽やかなおしゃれを楽しめそうです。

ふんわり仕上げた前下がりショートボブ

小顔効果が期待できる前下がりのショートボブ。顔まわりのレイヤーがフェイスラインを自然にカバーしてくれそうです。シャープに見えがちな前下がりショートボブも、エアリーなスタイリングで柔らかい雰囲気に。ふんわりと仕上がるのでペタンコ髪が気になる大人女性にもおすすめです。

丸みシルエットの上品なショートボブ

上品な印象を与えるダークトーンのショートボブ。やや長めのレングスでストレートタッチに仕上げることで、大人らしい落ち着いた雰囲気を引き寄せてくれます。程よく長さを残すため、ばっさり切るのが不安な人でも取り入れやすそう。

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writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。