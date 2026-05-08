帝王切開後の痛みに苦しむ私に「大げさな奴だな」夫が暴言 → しかし数年後「お願いだから、、、」

いくら夫婦だからといって、相手を侮辱したり傷つけたりする発言は許されることではありません。これは筆者の友人・K香のお話。モラハラ気質だった夫とK香の痛快なエピソードです。

痛みの尺度

私の夫はモラハラ気質なところがあり、私のことをバカにしたり侮辱したりするような発言をしてきました。

今でも心に残っているのは、長男を出産した時のことです。

夫は陣痛で苦しむ私に「お前は痛みに弱いな」と言い、病室へ来ても何もせずにいました。

その後、胎児の心音が弱くなったという理由で急遽帝王切開に。

術後に傷口の痛みを訴えても「そんなに痛いわけないだろう」と心配する様子もありませんでした。

足首を捻挫した時も「骨折じゃないんだから大したことはない」などと言われ、私はモヤモヤした気持ちを抱えていたのです。

腰痛の末路

先月のこと。

会社へ行くときに夫が「なんか今日は腰が痛いな」と言いました。

私が「大丈夫？ 病院に行けば？」と言うと「俺は痛みに強いから大丈夫」と嫌味を言って出社。

しかし、お昼ごろに夫から「今から帰る」という連絡があったのです。