名古屋FW永井謙佑のスピードが話題

J1百年構想リーグもシーズンの終盤に入り、様々なデータが出てきている。

そんななかでトップスピードを比較するJ1最速選手のランキングが発表されると、37歳のベテランが首位に立ったことで大きな驚きを呼んでいる。

人間は年齢を重ねると肉体面に衰えが出てくるものだが、名古屋グランパスのFW永井謙佑はまだ衰えを感じていないかもしれない。Jリーグが発表した最速ランキングによると、永井は35.3km/hのスプリントを披露し、ランキングのトップに立ったのだ。

2位にはFC東京のFWマルセロ・ヒアン（35.2km/h）、3位には浦和レッズのFW渡邊凌磨（35.1km/h）、4位には清水エスパルスのDF北爪健吾（35.0km/h）が入り、5位には柏レイソルのFW細谷真大と、陸上のサニブラウン・ハキームの実弟でもあるアビスパ福岡のFWサニブラウン・ハナン（ともに34.9km/h）が入っている。

SNS上では、このデータが話題となって永井には「いつまで速いんだよ」「永井は37歳やぞ」「なんなんですか」「健太さんに『灰になるまで走れ』って言われてたからな」「ビビります」「37歳でこのスピードは本当にバグ」「サニブラウンより速い」「実は歳を数え間違えていて27歳説」「意味わからん」「永井は異次元」「永井のスピードはロマンある」「バケモノすぎて好きです」といった声が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）