徳島ヴォルティスが公式発表

徳島ヴォルティスは5月8日、ゲルト・エンゲルス監督との契約を本日付で解除したと発表した。

また、大谷武文アカデミーダイレクターがトップチームの監督に就任することも併せて発表。任期は明治安田J2・J3百年構想リーグ終了までとなり、同日のトレーニングから指揮を執っている。

ドイツ出身のエンゲルス監督は、ボルシア・メンヘングラッドバッハなどでプレーした後に来日。指導者としては、横浜フリューゲルスの監督として第78回天皇杯で優勝を果たしたほか、ジェフユナイテッド市原・千葉、京都パープルサンガ、浦和レッズでも指揮を執った。2011年からはモザンビーク代表監督を務め、2020年には女子サッカーのINAC神戸レオネッサで監督を歴任した。

2025年に徳島のヘッドコーチに就任し、2026年から監督としてチームを率いていた。しかし、今月5日には休養することをクラブが発表し、アレックスコーチが6日のアルビレックス新潟戦で指揮を執った。日本での指導歴が長く、多くのクラブで手腕を発揮してきた名将だったが、シーズン途中でクラブを離れることとなった。

新監督に就任した大谷氏は、日章学園高校からメキシコやクロアチアなどの海外クラブでプレーした。指導者としては、セレッソ大阪の各アカデミーカテゴリーでコーチや監督を歴任。その後、高知ユナイテッドSCのヘッドコーチ、監督を経て、2021年から徳島のアカデミーダイレクターを務めていた。また、大谷氏の監督就任に伴い、福島義史常務取締役がアカデミーダイレクターを兼任することも併せて発表された。

ゲルト・エンゲルス監督のコメントは以下のとおり。

「いつも多くのご声援をいただきありがとうございます。 多くの方々が心配してくださっているので、まず最初に、私は元気で健康状態も良好であることをお伝えしたいと思います。監督を解任になるということは、いつでも本当にとても辛いものです。しかし、プロサッカーの世界では、解任されることもまた仕事の一部です。 おそらく私にとって最後となる監督としての仕事で、徳島ヴォルティスでタイトルを獲得して締めくくることが私の夢でしたが、残念ながら、それを実現することはできませんでした。クラブ、ファン・サポーター、スポンサーをはじめクラブに関わる皆さま、そしてチームには申し訳なく思っています。

そして同時に、クラブに関わる皆さまに感謝をしています。特に一緒に仕事をしたメディカルスタッフ、マネージャー、コーチングスタッフ、何よりも選手たち、素晴らしい時間を本当にありがとうございました。 徳島ヴォルティスの今後のご健勝とさらなる成功を心より願っています。 ゲルト エンゲルス」

大谷武文監督コメントは以下のとおり。

「このたび、徳島ヴォルティスの監督に就任いたしました大谷武文です。2021年よりクラブのアカデミーダイレクターとして選手育成に携わり、このクラブの理念や歴史、そして地域の皆さまの想いに触れてきました。現在、チームは厳しい状況にありますが、このクラブには必ず立ち上がる力があると信じています。その力を最大限に引き出し、少しでも良い方向へ導いていくことができるように、強い覚悟を持ってこの使命に挑みます。これまでの歴史で築き上げられてきたクラブの価値、そして徳島らしさを大切にしながら、選手・スタッフとともに日々全力で戦ってまいります。ファン・サポーターの皆さま、スポンサーの皆さま、そしてクラブに関わるすべての方々と一体となり、この困難を乗り越えていきたいと思います。徳島ヴォルティスファミリーの皆さま、引き続き熱く力強いご声援をよろしくお願いいたします」

黒部光昭フットボールダイレクターコメントは以下のとおり。

「日頃より徳島ヴォルティスをご支援いただいている皆さま、応援いただいているファン・サポーターの皆さまには、ご心配をお掛けしておりますことをお詫びいたします。このたびゲルトエンゲルス監督の契約解除と、大谷武文アカデミーダイレクターのトップチーム監督就任を決定させていただきました。

今シーズンを迎えるにあたって、クラブとしては最短でのJ1昇格を目指すために、百年構想リーグでは昨シーズンまでに築いた守備をベースに、攻撃面でのアレンジを加えて得点を奪ってより勝利に近づけることを目的としたチーム作りをゲルトエンゲルス監督に託してまいりました。しかしながら、1試合を通して安定して戦うことができない試合内容からなかなか改善が見られず、期待通りの結果とはなっていない状況から、1試合でも1日でも多くの時間を大事にして戦い、2026/27シーズンにつなげられるようにするために、今回の決断に至りました。

クラブで数年にわたりアカデミーダイレクターを務めて来た大谷氏にトップチームの監督として指揮を託すことについては、クラブとしての監督ライセンスの部分もありますが、クラブに在籍していてチームのことやクラブの置かれている状況を把握している点が大きな理由となります。百年構想リーグの残り試合を、J1昇格を見据えたクラブの未来につなげていくために、昨シーズン大事にしていた守備の部分を再構築して戦うことを期待して、監督就任を依頼しました。

シーズン中の監督交代という状況を招いたことについては、大変申し訳なく感じております。しかしながら、リーグ戦が続く中で、クラブとして目指しているJ1復帰のためにも、百年構想リーグでの残り試合をより良い形で終え、次のシーズンに臨みたいと考えております。ファン・サポーターの皆さまにおかれましては、チームへの応援を引き続きよろしくお願いいたします」（FOOTBALL ZONE編集部）